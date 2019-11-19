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اميفارما تطلق مبادرة الترحيل المجاني للمواطنين

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Samira Yousif 0 تبليغ

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اميفارما تطلق مبادرة الترحيل المجاني للمواطنين

 

دشنت شركة اميفارما للادوية امس الاثنين مبادرة الترحيل المجاني للمواطنين بمختلف انحاء العاصمة بالخرطوم مساهمة منها في حل ضائقة المواصلات التي تشهدها الولاية هذه الايام.

 

 

 

 

ووجهت ادارة اميفارما سائقي سياراتها المخصصة لترحيل الموظفين والعمال ونقل المواطنين في اماكن التجمعات التي تعاني من عدم توفر حافلات الركاب فيها.

 

 

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وبدأت المبادرة التي تهدف الى تخفيف الازمة التي يعاني منها اغلب الطلاب والموظفين هذه الايام بتخصيص سياراتها الخاصة في ترحيل المواطنين في خطوط المواصلات المعروفة.

 

 

 

 

ووجدت المبادرة بحسب الرأي العام اشادة من المواطنين الذين دعوا بقية الشركات والمؤسسات الوطنية اتباع ذات التقليد لتخفيف الازمة الخانقة في النقل العام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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