التاريخ: 19-نوفمبر-2019
4 مشاهدة
كشفت لجان تسيير وتعمير سوق أبوزبد بأم درمان عن تجاوزات مالية بموقف مواصلات سوق ليبيا، ووجدت جهات تفرض رسوماً بإيصالات “وهمية” مروسة باسم إدارة النقل والبترول محلية أمبدة.
وقال ممثل لجان تسيير وتعمير سوق أبوزبد محمد عثمان خليفة بحسب صحيفة الجريدة، إن الجهات تفرض مبلغ (7) جنيهات على كل مركبة بالموقف، مبيناً أن الموقف به (24 مجرى) وبكل مجرى (200) حافلة لذلك تبلغ قيمة الرسوم المتحصلة في اليوم أكثر من (33) مليون جنيه.
وأكد أن أرقام الإيصالات غير صحيحة ولا تورد في وزارة المالية، وشدد على ضرورة تدخل الجهات المعنية لمعرفة أين تذهب تلك المبالغ.
وشكت لجان تعمير وتسيير سوق أبوزبد من تكدس النفايات بالسوق، مبينة أن المحلية تتحصل مبلغ مليار و800 جنيه في الشهر من السوق مقابل خدمات نقل النفايات بالإضافة لأيجار الحمامات بمبلغ (150) ألف جنيه، رغم عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجان سوق أبو زبد: جهات تتحصل على أكثر من (33) مليون في اليوم بإيصالات وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.