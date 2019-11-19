بدء محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل شاب في شارع النيل

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة وسط اجراءات امنية عقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة حسن عثمان جلسة اجرائية في قضية محاكمة الملازم شرطة وضاح الذي يواجه اتهاما بقتل الشاب عزمي فتحي بطلق ناري بشارع النيل، ومثل امام قاضي المحكمة ممثل الحق العام عن النائب العام وممثلو الحق الخاص عن المجني عليه بجانب مثول الشاكي، فيما منح قاضي المحكمة المتهم فرصة لأحضار محامي للدفاع عنه وحددت المحكمة جلستين للبدء في سماع القضية. Advertisements وكانت الشرطة قد أقرت بحسب الرأي العام بمقتل مواطن على يد أحد ضباطها، وذكرت ان مشاجرة نشبت بدوافع “شخصية” بين الملازم شرطة ومواطن وتطورت مما دفع الملازم إلى إطلاق النار على المواطن، مما أدى لوفاته. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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