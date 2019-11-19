العاشر من ديسمبر النطق بالحكم في قضية شقة شمبات

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة وسط أجراءات أمنية مشددة حددت قاضي محكمة جنايات بحري هاني محجوب العاشر من ديسمبر موعدا للنطق بالحكم في قضية شقة شمبات التي يواجه فيها الاتهام “8” متهمين بينهم “ليبي” يواجهون الاتهام بقتل “3” شبان يعملون في تجارة العملة بعد استدراجهم لشقة بشمبات وقتلهم وتقطيعهم. Advertisements كما حدد القاضي بحسب الرأي العام، الاول من ديسمبر لايداع المرافعات الختامية واغلق قاضي المحكمة قضية دفاع جميع المتهمين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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