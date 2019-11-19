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بدء تطبيق رصد المخالفات المرورية إلكترونياً

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 19-نوفمبر-2019

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بدء تطبيق رصد المخالفات المرورية إلكترونياً

اطلقت شرطة مرور ولاية الخرطوم المرحلة الثانية من تطبيق رجل المرور الذي يعتبر من برامج الضبط الالكتروني لرصد المخالفات بالطريق ويتم ذلك عبر تصوير المركبة المخالفة ومن ثم ارسال رسالة نصية لصاحب المركبة بالمخالفة وتحصيلها عند الترخيص.

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وكشف مرور الخرطوم ان المخالفات التي يعمل التطبيق على رصدها الآن “الوقوف الخاطئ التظليل” وذلك لتحقيق اكبر قدر من السلامة المرورية لمستخدم الطريق، والالتزام بالقوانين والنظم المرورية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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