بدء تطبيق رصد المخالفات المرورية إلكترونياً

التاريخ: 19-نوفمبر-2019
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اطلقت شرطة مرور ولاية الخرطوم المرحلة الثانية من تطبيق رجل المرور الذي يعتبر من برامج الضبط الالكتروني لرصد المخالفات بالطريق ويتم ذلك عبر تصوير المركبة المخالفة ومن ثم ارسال رسالة نصية لصاحب المركبة بالمخالفة وتحصيلها عند الترخيص.
وكشف مرور الخرطوم ان المخالفات التي يعمل التطبيق على رصدها الآن “الوقوف الخاطئ التظليل” وذلك لتحقيق اكبر قدر من السلامة المرورية لمستخدم الطريق، والالتزام بالقوانين والنظم المرورية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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