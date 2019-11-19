ميكانيكي يقتل زميله بسبب (50) جنيه

تنظر محكمة جنايات الحاج يوسف، في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة (130) من القانون الجنائي، وذلك على إثر الخلاف الذي وقع بين ميكانيكي وزميله، حيث كان من المفترض أن يقوم المتهم بإعطاء المجني عليه مبلغ مائة جنيه، تركها زبون للمجني عليه، إلا أن المتهم قام باستقطاع مبلغ خمسين جنيه من المائة جنيه، مما جعل المجني عليه يدخل في مشادة مع زميله الذي حمل عصا واعتدى بها على زميله، ليتم إسعافه إلى المستشفى، إلا أنه توفى أثناء تلقيه العلاج، وبعد قيام الشرطة بإجراءاتها اللازمة حول البلاغ إلى المحكمة التي قامت بسماع المتحري الذي قدم يومية الاتهام متكاملة، لتتم مناقشته بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع لتبدأ المحكمة في سماع شهود الاتهام للسير في إجراءات المحاكمة، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)