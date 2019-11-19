القبض على الإثيوبي المتهم بقتل زوجته بشمبات

جريمة القتل التي كان مسرحها منطقة شمبات والتي قام خلالها متهم أثيوبي بقتل زوجته أثناء نومها بضربها بفأس في عنقها مما أدى إلى قطع الأوردة والشرايين وبعدها قام بإغلاق باب الغرفة والهروب من المنزل، وبإخطار الشرطة تحرك مدير شرطة محلية بحري حسن كتيان والضابط المناوب وأفراد مسرح الحدث الذين قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبقراءة أحداث البلاغ اتضح بأن المتهم زوج القتيلة يدعى عباس وأنه غادر إلى دولته أثيوبيا، لتبدأ اتصالات عاجلة من أجل الوصول إلى إليه، وعن طريق بعض الوسائط القانونية والتعاون المشترك تمت مخاطبة السفارة الأثيوبية واخطارها بتفاصيل الجريمة، لتجد شرطة بحري الضو الأخضر بإعادة المتهم لمحاكمته بقتل زوجته، حيث تمت هذه الإجراءات بهدوء تام إلى أن تمكنوا من فك طلاسم هذا البلاغ الذي أكد على تعاون تام بين دولتي السودان وأثيوبيا في الأعمال المشتركة.

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وسوف يصل المتهم بحسب صحيفة الدار، خلال الأيام القادمة في إنجاز عابر للحدود، وذلك بفضل متابعة الفريق خالد بن الوليد مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير الجنايات بولاية الخرطوم اللواء زين العابدين بمتابعة البلاغات الهامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)