حجز ملف قضية “شقة شمبات” للقرار

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة حجز قاضي محكمة جنايات بحري وسط، هاني محجوب، أمس، ملف (شقة شمبات) التي راح ضحيتها ثلاثة من تجار العملة للنطق بالحكم، وحدد القاضي جلسة مطلع الشهر القادم لإيداع المرافعات الختامية لهيئتي الاتهام والدفاع في القضية، كما حدد القاضي جلسة العاشر من شهر ديسمبر للنطق بالحكم، واستغنى ممثل دفاع المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن عن شهود دفاعه، كما استغنى ممثل دفاع المتهم الرابع عن شهوده في القضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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