التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أكدت حكومة ولاية وسط دارفور متابعتها لمشكلات الأراضي والعمل على إكمال تسليم الأراضي للمواطنين بالولاية. Advertisements وقال والي الولاية المكلف، اللواء ركن سليمان الأمين مساعد، بحسب آخر لحظة، إن الولاية تعمل على مراجعة الأراضي حتى يتم إكمال تسليمها للمواطنين، كاشفاً عن ترتيبات لإستقبال لجنة تحقيق من ديوان الحكم الإتحادي للتحقيق في عقودات المشاريع والأراضي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تحقق في عقودات مشاريع واراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.