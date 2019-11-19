لجنة لمراجعة التعيينات بشركات الكهرباء

أصدر مدير عام شركة الكهرباء القابضة، مصطفى صالح إبراهيم، قراراً بتكوين لجنة لمراجعة التعيينات في شركات الكهرباء منذ يوليو 2010 وما بعده، وألزم اللجنة برفع تقريرها خلال أسبوعين.

Advertisements

وسمى القرار محمد أحمد محمد رحمة، رئيساً للجنة. وبين القرار مهام اللجنة بحصر المهندسين والفنيين المعينين خلال الفترة المذكورة ومراجعة مؤهلاتهم ومدى تطابقها مع الوصف الوظيفي، وحصر ومراجعة المنتدبين لخارج شركات قطاع الكهرباء، مع الالتزام بأسس ولوائح الخدمة المدنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)