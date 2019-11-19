مطالبات بفتح ملف قضية تسريب امتحان الكيمياء

التاريخ: 19-نوفمبر-2019
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في خطوة مفاجئة طالبت اسرة عمر عبد الله، المتهم بتسريب مادة الكيمياء للعام 2018 والتي قضت المحكمة بسجنه “14” عاماً بضرورة اعادة فتح القضية، ووصفت الاسرة الحكم بغير العادل.
قالت شقيقة المتهم دكتورة اماني عبد الله فلي تصريح ان القرار الذي صدر جائر والتحري ناقص وهنالك اخفاء واضح للمعلومات ومنع شهود من الادرلاء بشهاداتهم ونوهت بان عدد المتهمين “4” الا ان الحكم صدر ذد “عمر” وحده.
وفي ذات المنحى قالت قالت هيئة الدفاع ان عمر تعرض لظلم فادح وان العدالة “ذبحت من غير سكين”.
واضافت بحسب آخر لحظة، ان قضية الاتهام مبنية على ان المظروف كان مغلقاً وتم تقديمه على اساس انه مفتوح، واتضح بانه كان سليماًحسب أمين المخزن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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