قيادي بـ”الشيوعي” يطالب الحكومة بمحاكمة رموز النظام السابق وأعضاء “الوطني”

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة طالب القيادي بالشيوعي كمال كرار الحكومة الانتقالية بمحاكمة جميع رموز النظام السابق وأعضاء حزب المؤتمر الوطني. Advertisements وقال كرار لمصادر، إنه لا ينبغي على السلطة القائمة وجهاتها العدلية، ترك أعضاء حزب المؤتمر الوطني مطلقي السراح، ودون محاكمة أو محاسبة على الأموال التي نهبت والانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في عهدهم وعلى مدى سنوات حكمهم، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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