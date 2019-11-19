عودة صفوف (الوقود) وخروج طلمبات من الخدمة

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة عادت صفوف السيارات امام محطات الوقود بالخرطوم،مجدداً وخروج بعض الطلمبات من الخدمة تسبب في شلل شبه تام لحركة المواصلات العامة. Advertisements وبحسب آخر لحظة ان سبب الازمة يعود الى اسعار ترحيل الوقود غير المجزية مما ادى الى عدم انسياب الحصة المخصصة والتي تقدر بـ “3” آلاف لتر مكعب في اليوم، بجانب عملية تسريب الوقود من القطاعات الخدمية الى الصناعية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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