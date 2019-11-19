قيادي بـ”قوى الحرية”: غندور وحزبه فشلوا وعليه أن يصمت

اعتبرت “قوى الحرية والتغيير” تصريحات رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، امتداداً لفشل حزبه الذريع الذي استمر ثلاثين عاماً.

وأكد القيادي بالحرية والتغيير كمال بولاد، في تصريح لمصادر، أن غندور وحزبه أخذوا فرصتهم وفشلوا لثلاثين عاماً. وأضاف: “والآن عليه أن يصمت ويترك من تصدي لتخريبهم أن يعمل”.

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ووصف بولاد بحسب صحيفة السوداني، حديث غندور بأن الحكومة لا يرجى منها ولو توفر لها مال قارون بأنه حديث غير علمي ولا يستند إلى قراءة موضوعية لبرنامج حكومة المرحلة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)