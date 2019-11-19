رفض دخول الجرافات المصرية للصيد في المياه السودانية

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أعلن تجمع الصيادين بولاية البحر الأحمر رفضه القاطع دخول الجرافات المصرية للصيد في المياه الإقليمية للسودان. Advertisements وأكد رئيس جمعية صيادي البر الشرقي سيد بخيت السيد بحسب آخر لحظة، مناهضتهم لدخول الجرافات المصرية التي أكد علي انها تؤثر على المخزون السمكي للبلاد والشعب المرجانية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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