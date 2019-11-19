قائد الأهلي الخرطوم : نحتاج لفوز سريع

وصف علي جعفر، قائد ومدافع فريق الأهلي الخرطوم، النقطة التي خرج بها الفريق من ملعب مضيفه الشرطة القضارف، أمس، بالمهمة، وأنها جاءت في توقيت كان الفريق يعاني نفسيا من تراجع نتائجه.

وأكد جعفر في تصريحات خاصة ل، أن الفريق بحاجة إلى فوز سريع، يقفز به من من المركز الذي يحتله حاليًا في ذيل الترتيب.

وخطف الأهلي الخرطوم التعادل بنتيجة (1/1)، من ملعب مضيفه الشرطة، أمس الأحد، ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، محتلا الترتيب ال16، قبل الأخير.

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وقال جعفر، الذي يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر: “قدم الأهلي الخرطوم أمس أمام الشرطة أفضل مباراة له منذ بداية الموسم، وهي ثاني مباراة له جيدة ومميزة بعد مباراة الخرطوم الوطني”.

وأضاف: “النقطة من ملعب الشرطة كانت مهمة، وكنا نستحق الفوز، لأن الحكم لم يحتسب لنا هدفا، ومنح الشرطة هدفا من تسلل واضح”.

وبحسب موقع كوورة اختتم قائد الأهلي الخرطوم: “أثبتنا أن نتائجنا خارج ملعبنا هذا الموسم جيدة، لكننا بحاجة لفوز سريع يقفز بنا قليلا من منطقة المؤخرة، وأمامنا مباراة فريق الرابطة كوستي بملعبنا ويجب أن نفوز بها”.

الخرطوم(كوش نيو)