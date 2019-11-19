(8) ملايين مصاب بالبلهارسيا بالبلاد

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن اصابة “8” ملايين شخص بمرض البلهارسيا بالبلاد بحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية. Advertisements في وقت انطلقت فيه بوزارة الصحة الحملة القومية لعلاج مرض البلهارسيا والديدان المنقولة عن طريق التربة والتي تستمر لمدة عشرة أيام. ووفقاً لآخر لحظة، وصف مدير عام الوزارة د. أسامة أحمد عبد الرحيم، لدى انطلاقة الحملة أمس بأنه الأول في السودان من حيث الإصابة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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