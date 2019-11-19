وفاة شخصين في غرق قارب بميناء بشائر

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : حوادث 28 مشاهدة أدى غرق أحد قوارب المناولة الأرضية بميناء بشائر (2) لنقل البترول أثناء عملية شحن وتحميل ناقلة نفط بحرية بخام دار إلى وفاة شخصين من مشغلي القارب فيما تم انقاذ ثلاثة أشخاص. Advertisements وقالت وزارة الطاقة والتعدين في تعميم صحفي بحسب صحيفة السوداني، أن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادثة نتجت عن الموج العالي بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة. وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير الصحة والسلامة بشركة بشائر ووزارة الطاقة والتعدين للتحقيق في الحادث. وأشارت الوزارة إلى أن القارب يتبع لهيئة الموانئ البحرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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