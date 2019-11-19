مسؤول إماراتي رفيع يصل الخرطوم غداً

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements علمت مصادر أن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي سيبدأ غداً “الأربعاء” زيارة رسمية للبلاد، وسيجري المسؤول الإماراتي خلال لزيارة مباحثات رسمية مع وزير الطاقة عادل علي إبراهيم، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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