بيع (700) بصاً كـ (خردة) لشركة جياد

التاريخ: 19-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة كشف رئيس الهيئة الفرعية لنقابة وسائقي حافلات ولاية الخرطوم شمس الدين عبد الباقي، عن حجز البصات الجديدة بدولتي قطر والسعودية، بغية اعادتها الى الصيانة مجدداً، وقال عبد الباقي ان البصات المحتجزة تم شرؤها قبل “3” سنوات من قبل الحكومة السابقة، لكنها لم يتم استجلابها خلال الفترة الماضية. مبيناً ان الاسباب غير معروفة له. Advertisements من جانبه كشف عضو لجنة استعادة نقابة شركة المواصلات العامة هيثم خالد، لـ آخر لحظة عن بيع شركة المواصلات العامة “700” بص “خردة” لشركة جياد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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