“قوى الحرية”: جهات تخطّط لانقلاب

قال القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، إنّ لديهم معلوماتٍ عن وجود جهات تخطّط للانقلاب على الحكومة الانتقالية.

وأضاف في تصريح لمصادر: “هناك معلومات، لكنّ الأهم من المعلومات التحليل، إنو القوى الدايرة تنقلب على الثورة وتحرفها عن مسارها كثيرة ومعروفة في السودان، وفي النهاية التكتيكات بتاعتها نفسها مكشوفة سواء من تجربتنا في السودان أو تجارب أخرى”.

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وأردف “وواضح أنّها بتكرّر بالكربون وعلى رأسها مسألة تفتيت وحدة قوى الثورة والفصل بين الحكومة وحاضنتها السياسية وافتعال الأزمات وتكبيرها ودي كلها قضايا بتفتح الباب فعلياً للانقلاب”.

وتابع خالد بحسب صحيفة السوداني: “التحليل من تجاربنا ومن تجارب أخرى والوقائع الموجودة حاليًا بيقول إنّو فعليًا في المرحلة الانتقالية في مخاطر كبيرة عليها، وفي قوى كثيرة ممكن تنقلب عليها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)