تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * “قوى الحرية”: جهات تخطط لانقلاب * مقتل وإصابة (26) شخصاً في اشتباكات قبلية ببورتسودان * مسؤول إماراتي رفيع يصل الخرطوم غداً الجريدة: * لجان سوق أبو زبد: جهات تتحصل على 33 مليون في اليوم بإيصالات وهمية * أسرة المتهم بتسريب مادة الكيمياء تطالب بفتح ملف القضية * العاملون بصندوق المعاشات ينفذون وقفة احتجاجية اليوم * مقتل شخص في اشتباكات بين البني عامر وقبيلتي الاتمن والأمرأر ببورتسودان الرأي العام: * الخطيب: المكون العسكري في “السيادي” مهيمن على مجلس الوزراء * قتلى وجرحى في أحداث عنف قبلية ببورتسودان * بدء تطبيق رصد المخالفات المرورية إلكترونياً * عضو السيادي: مفاوضات جوبا مع “الثورية” في موعدها Advertisements اليوم التالي: * إعلان حظر التجوال في بورتسودان إثر صراع قبلي * “هيومن رايتس ووتش”: فض اعتصام القيادة جريمة ضد الإنسانية * السعودية تعتزم زيادة استثماراتها في السودان * الصحة: (8) ملايين إصابة بمرض البلهارسيا في البلاد آخر لحظة: * “آخر لحظة” تنقل تفاصيل أحداث قبلية دامية ببورتسودان * وزير التعدين يصدر قراراً يربك العمل داخل وزارته * بيع (700) من بصات الوالي (خردة) لشركة جياد الدار: * العاشر من ديسمبر النطق بالحكم في قضية مجزرة شقة شمبات * القبض على الإثيوبي المتهم بقتل زوجته بشمبات بعد مأمورية لأثيوبيا * حظر تجوال في بورتسودان إثر اشتباكات ومقتل مواطن وإصابة آخرين * قبيلة العسيلات تحتشد وتصدر بياناً حول قضية مقتل ابنيها * الخميس انطلاق قطار مواصلات ولاية الخرطوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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