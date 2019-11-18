في سابقة مفاجئة ” فيسبوك” يتخذ إجراء قاسٍ ضد الصفحة الرسمية لجهاز المخابرات العامة السوداني

في سابقة مفاجئة اتخذ موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إجراء قاس ضد الصفحة الرسمية لجهاز المخابرات العامة السوداني، وذلك بحجبها عن الظهور، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وتعد الصفحة التي تجاوز عمرها السبع سنوات، أكبر صفحة رسمية تابعة لجهاز الأمن السوداني، تديرها ادارة الاعلام، وهي فاعلة ومؤثرة يتابعها مئات الآلاف من المستخدمين.

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وكانت الصفحة التي انشئت في ٢٤ ابريل ٢٠١٢ باسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني – المكتب الإعلامي) قد غيرت اسمها في اكتوبر الماضي إلى (جهاز المخابرات العامة السوداني) وفقاً للتغيير الذي طرأ على اسم الجهاز عقب ثورة ديسمبر.

ولم توضح إدارة الصفحة أو فيسبوك أي تفسيراً لماحدث، غير أن الموقع قد حجب عدة صفحات في الأيام الماضية تابعة لجهات ومؤسسات اعلامية أغلبها روسية وفلسطينية، علق الكرملين أنّ هذا الموقع يشكل “أداة ضغط” تستخدمها الولايات المتحدة الامريكية.الخرطوم (أخبار الخليج 365)