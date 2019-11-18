التاريخ: 18-نوفمبر-2019
54 مشاهدة
قالت كارين بوفين، سفيرة مملكة هولندا لدى السودان، يوم الإثنين، إن بلادها تسعى للانضمام إلى مجموعة “أصدقاء السودان” والمشاركة في مؤتمر المانحين المزمع عقده في أبريل المقبل، من أجل تقديم الدعم المطلوب للسودان.
واستقبلت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، بمكتبها السفيرة الهولندية، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل دعم هولندا للسودان خلال الفترة الانتقالية.
وهنأت سفيرة هولندا الوزيرة بمناسبة توليها منصبها، وأكدت دعم بلادها للسودان في هذه الفترة الانتقالية ووضع أطر جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشادت بحسب الشروق – بانفتاح السودان على المجتمع الدولي، وأكدت دعم هولندا للسودان من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك دعم مجهودات السلام في السودان، وعبرت عن رغبة عدد من الشركات الهولندية في الاستثمار في مختلف المجالات، وكذلك زيادة الفرص التدريبية وتمكين المرأة.
وقدمت الوزيرة أسماء شرحاً عن التطورات السياسية في البلاد، وأولويات الحكومة الانتقالية والمتمثلة في تحقيق السلام والنماء الاقتصادي.
وقالت إن السودان يتطلع إلى تدفق مزيد من الاستثمارات الهولندية في السودان، وتقديم ما يمكن لدعم الاقتصاد السوداني وتعزيز الشراكة بين البلدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا تسعى للانضمام لمجموعة “أصدقاء” السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.