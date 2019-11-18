هولندا تسعى للانضمام لمجموعة “أصدقاء” السودان

قالت كارين بوفين، سفيرة مملكة هولندا لدى السودان، يوم الإثنين، إن بلادها تسعى للانضمام إلى مجموعة “أصدقاء السودان” والمشاركة في مؤتمر المانحين المزمع عقده في أبريل المقبل، من أجل تقديم الدعم المطلوب للسودان.

واستقبلت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، بمكتبها السفيرة الهولندية، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل دعم هولندا للسودان خلال الفترة الانتقالية.

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وهنأت سفيرة هولندا الوزيرة بمناسبة توليها منصبها، وأكدت دعم بلادها للسودان في هذه الفترة الانتقالية ووضع أطر جديدة للتعاون بين البلدين.

وأشادت بحسب الشروق – بانفتاح السودان على المجتمع الدولي، وأكدت دعم هولندا للسودان من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك دعم مجهودات السلام في السودان، وعبرت عن رغبة عدد من الشركات الهولندية في الاستثمار في مختلف المجالات، وكذلك زيادة الفرص التدريبية وتمكين المرأة.

وقدمت الوزيرة أسماء شرحاً عن التطورات السياسية في البلاد، وأولويات الحكومة الانتقالية والمتمثلة في تحقيق السلام والنماء الاقتصادي.

وقالت إن السودان يتطلع إلى تدفق مزيد من الاستثمارات الهولندية في السودان، وتقديم ما يمكن لدعم الاقتصاد السوداني وتعزيز الشراكة بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)