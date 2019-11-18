“المركزي”: 50% نسبة مخزون الأوراق المالية

كشف محافظ بنك السودان المركزي، يحيى جنقول، عن تحسن موقف السيولة وعن توفر مخزون من الأوراق المالية بلغت نسبته الـ50%، مؤكداً أن الإيداع المصرفي عاد إلى حالته الطبيعية عقب اتباع منهج تدريجي ابتدره المركزي في الفترة من أبريل وحتى أغسطس من العام الجاري.

ووصف منهج المعالجات السريعة التي كانت تتبع من قبل لحل أزمة الأوراق النقدية، بأنه يُحدث تحسناً ولكنه يتسبب في إشكالية، وأن المركزي تدرج في المعالجة وراقب فرق السعر بين الشيك والكاش كل يوم إلى أن بلغت نسبته 4%.

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وقال إن بنك السودان المركزي يعكف على مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل، تمشياً مع السياسات الاقتصادية الجديدة ولمواكبة متطلبات حركة التغيير.

وأشار بحسب الشروق – إلى أن تطوير الجهاز المصرفي يرتبط بتطورات داخلية ذات علاقة بالبيئة الاقتصادية الجاذبة، واستقرار نقدي كلي، بالإضافة إلى قوانين مشجعة للاستثمار وهي مجموعة من الإجراءات مطلوبة لتنمية أي قطاع من ضمنها القطاع المصرفي.

وأضاف في مداخلته التي قدمها في ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في السودان، التي نظمها اتحاد المصارف السوداني، أن الإصلاح المصرفي يرتبط بالبيئة الخارجية، وأشار إلى الركود العالمي ومشاكل الحظر والأزمات المالية.

ودعا البنوك إلى اتباع منهج جديد في إدارة شؤونها، والتركيز على مسألة الابتكار والبحوث والدراسات والمنهج العلمي في الإدارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)