والي كسلا يدعو أهل الشرق لتجنب الفتنة

دعا والي ولاية كسلا، اللواء الركن محمود بابكر محمد همد، أهل الشرق إلى توحيد الصف ومواجهة المهددات والمخاطر التي تنادي بالجهوية والمناطقية، وشدد أن شرق السودان لا يحتاج إلى الدعوات العنصرية.

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وجدد رفض حكومته لأي عمل من شأنه أن يُدخل البلاد في إشكال قبلي قاطعاً بأنه مرفوض، وأبان الوالي أن أي دعوات من هذا القبيل مردودة على أصحابها ولا يجب أن تكون. وأضاف بالقول “نحن نسيج اجتماعي واحد وهدفنا خدمة المواطن وتقديم الخدمات له”.

وفي سياق مختلف أوضح همد بحسب الشروق – أنه لا توجد إشكالات في الولاية بسبب الوقود عدا “البنزين”، وذلك لزيادة عدد المركبات التي تعمل بـ”البنزين” بالولاية، مؤكداً استتباب الأمن على الحدود مع إريتريا وإثيوبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)