لجنة التحقيق حول المفقودين في ساحة الاعتصام تؤدي القسم

أدى القسم بالنيابة العامة اليوم الاثنين أعضاء لجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة قبل أو خلال او بعد يوم 3 يونيو 2019.

يذكر أن النائب العام كان قد أصدر في وقت سابق قراراً بالرقم (9) لعام 2019 بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا قبل أو خلال او بعد يوم 3 يونيو 2019 .

ويترأس اللجنة الطيب احمد العباس، وعضوية كل من رئيس نيابة عامة محمود مهدي حسن صالح عضواً، وكيل نيابة أعلى علي خليفه حسن عضواً، ووكيل نيابة أحمد سليمان عضواً، وممثل للشرطة عضواً وممثل إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل عضواً، إضافة إلى ممثل وحدة مكافحه العنف ضد المرأة عضواً، وممثل أسر المفقودين سمية عثمان عضواً، فادية خلف الله، لواء شرطة مصطفى عرديب عضواً، يوسف الأمين عبد القادر عضواً، سليمى اسحق الخليفة عضواً، عثمان النصري الصادق المحامي، نصر الدين يوسف المحامي.

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وحدد القرار بحسب (اليوم التالي) اختصاصات اللجنة والتي شملت التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة أثناء قيامه أو خلال أو بعد فضه، وفي سبيل انجاز ما تقدم يكون للجنة السلطات الواردة في المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017.

وأمهل القرار اللجنة مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر لرفع تقريرها النهائي للنائب العام وأن ترفع اللجنة تقارير دورية عن سير عملها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)