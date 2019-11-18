ترتيبات لاستلام مقر قوات “يوناميد” بنيالا

أكد والي ولاية جنوب دارفور، اللواء الركن هاشم خالد، يوم الإثنين، اكتمال الترتيبات لاستلام موقع بعثة قوات “يوناميد” بحاضرة الولاية نيالا الثلاثاء المقبل، وأشار بحسب الشروق – إلى أن الموقع تم تأمينه بقوات نظامية .

وعُقد يوم الإثنين الاجتماع المشترك للجنة المركزية لتسليم مقر بعثة “يوناميد” لحكومة الولاية واللجنة الولائية برئاسة والي جنوب دارفور، وبحث خطة تأمين المعسكر واستلام الموقع .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)