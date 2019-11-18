جوبا تحتضن جلسة إجرائية بين الحكومة والحركات إستعداداً للمفاوضات

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن عقد جلسة إجرائية بجوبا لوضع ترتيبات وأولويات التفاوض مع شركاء الكفاح المُسلّح وذلك تمهيداً لجولة التفاوض الرسمية المقرر لها يوم الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري بجوبا.

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وقال د. محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القيادي بالحرية والتغيير في تصريح بحسب (smc) إن الأسباب التي تُعيق تقدم التفاوض بين الحكومة والحركات زالت تماماً، مشيراً إلى أن الحكومة والحركات شاركوا جميعاً في صناعة الثورة، وهو ما يتطلب العمل سوياً لإنفاذ أهدافها.

ولفت المهدي إلى مشاركة الأحزاب السياسية في التفاوض السياسي عقب إحراز تقدم في المحور الأمني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)