التاريخ: 18-نوفمبر-2019
11 مشاهدة
كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن عقد جلسة إجرائية بجوبا لوضع ترتيبات وأولويات التفاوض مع شركاء الكفاح المُسلّح وذلك تمهيداً لجولة التفاوض الرسمية المقرر لها يوم الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري بجوبا.
وقال د. محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القيادي بالحرية والتغيير في تصريح بحسب (smc) إن الأسباب التي تُعيق تقدم التفاوض بين الحكومة والحركات زالت تماماً، مشيراً إلى أن الحكومة والحركات شاركوا جميعاً في صناعة الثورة، وهو ما يتطلب العمل سوياً لإنفاذ أهدافها.
ولفت المهدي إلى مشاركة الأحزاب السياسية في التفاوض السياسي عقب إحراز تقدم في المحور الأمني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جوبا تحتضن جلسة إجرائية بين الحكومة والحركات إستعداداً للمفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.