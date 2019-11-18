اجتماع لقطاع التنمية بمجلس الوزراء يبحث توسيع القاعدة الضريبية

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بحث اجتماع لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، يوم الإثنين، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي، زيادة الموارد والتوسع في القاعدة الضريبية، عبر إزالة التشوهات.

واستعرض الاجتماع بحسب الشروق – تقرير فريق عمل “تطوير وتنمية الإيردات الضريبية” الذي ضم عدداً كبيراً من الخبراء والجهات ذات الصلة، واستهدف رفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي واستخدام نظم تقنية المعلومات، مما يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتنمية الاقتصاد، بجانب تحقيق زيادة الموارد والتوسع في القاعدة الضريبية، عبر إزالة التشوهات وتحقيق العدالة الضريبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)