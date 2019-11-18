شركات طيران تُهدد بوقف الرحلات إلى جوبا

هددت اثنتان من خطوط الطيران الإقليمية، بوقف الرحلات الجوية إلى جنوب السودان، بسبب المضايقات التي يتعرض لها موظفوها في مطار جوبا الدولي.

وقال وزير الإعلام، مايكل مكوي لويث، للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء في جوبا، إن التهديدات جاءت من شركات الطيران الكينية والإثيوبية، بعد أن اشتكى الركاب من تأخر الرحلات وفقدان أمتعتهم في مطار جوبا.

وأوضح مكوي، أن وزير النقل، جون لوك جوك، قال لهم إنه تلقى شكاوى من الخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط الجوية الكينية بشأن الإزعاج الذي يحدث عادة لموظفي الشركتين، إلى جانب فقدان الأمتعة، موضحاً أن الشركتين هددتا بسحب أو إيقاف رحلاتهما إلى جنوب السودان .

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وأضاف بحسب الشروق – “كما تعلمون جيداً، عند الصعود إلى الطائرة وتحميل أمتعتك، قد تظل في الخلف وعندما تظل في الخلف، يقع على عاتق شركة الطيران نقل الأمتعة إليك و في حال ثبت ضياعها، فإنهم يعوضونك عن ذلك.

واعترف مكوي بحسب “تمازج”، بأن مضايقة موظفي شركات الطيران في المطار تحدث بشكل متكرر، محذراً مَن يفعلون ذلك لوقفه، وشدد على أن “أي شخص يتبين أنه يقوم بمضايقة الموظفين، سيكون بالتأكيد مسؤولاً أمام أفعاله .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)