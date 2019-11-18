مجلس الأمن يُمدد ولاية “يونسفا” حتى مايو 2020

التاريخ: 18-نوفمبر-2019
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قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي “يونسفا” حتى 15 مايو 2020، وتحديد “تقدم ملموس” في قضايا الحدود المطلوبة من السودان وجنوب السودان قبل ذلك التاريخ.
كما اعتمد المجلس بالإجماع القرار 2497 (2019)، وطلب من حكومتي السودان وجنوب السودان تقديم الدعم الكامل للقوة الأمنية المؤقتة في نشر أفرادها، معرباً عن خيبة أملهم من استمرار الطرفين في عرقلة العملية.
ومع ذلك، حافظ المجلس على الحد الأقصى للقوات الحالية، وهو(3,550) فرداً، و قرر تأجيل سحب (295) جندياً من الموجودين حالياً على الأرض حتى نهاية فترة الولاية.
وحافظ، المجلس بحسب بيان نقلته الشروق عن راديو “تمازج” على عدد الشرطة المسموح به (640) فرداً، كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التأخير في الوصول إلى نشر الشرطة بالكامل، وأشار بشكل خاص إلى أن حكومة السودان لم تصدر على الفور التأشيرات.
وأوضح المجلس، أن هذا سيكون التمديد الأخير ما لم يُظهر الطرفان تقدماً ملموساً في المناقشات الحدودية، وحرية الحركة للدوريات وانسحاب القوات وغيرها من المتطلبات .
ويتنازع السودان وجنوب السودان على أبيي الغنية بالنفط، وهي منطقة يسكنها البدو العرب من قبيلة المسيرية في الشمال وفي الجنوب شعب دينكا نقوك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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