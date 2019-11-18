خبير إستراتيجي: ضبطيات السلاح المهرب للخرطوم المتكررة مؤشر خطير

أكد الخبير الاستراتيجي وخبير فض النزاعات الدكتور عثمان أبوالمجد أن ضبطيات السلاح المهرب المتكررة تعد مؤشراً خطيراً مبيناً أن هناك أيدي أثمة تقوم بالعمل على تهريب السلاح للعاصمة الخرطوم وبعض الولايات لخلق زعزعة للأمن والإستقرار وإجهاض الثورة السودانية وبذر الفتنة بين أبناء الوطن.

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وقال أبوالمجد في تصريح صحفي بحسب ”سونا” اليوم حول ضبط قوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة بصورة متكررة لأسلحة مهربة من دارفور للعاصمة الخرطوم كان أخرها ما أعلن عنه الجهاز أمس عن ضبط عربة تهرب أسلحة كلاشنكوف من أم روابة لولايات شرق السودان قال إنه يجب أن يعي السياسيين بالمخططات التدميرية التي يعدها البعض للسودان موضحاً أن تهريب السلاح يعد مدخلاً لتنفيذ هذه المخططات مشيداً باليقظة الكبيرة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة لحفظ الامن والاستقرار وحماية الوطن وتأمين الثورة والفترة الانتقالية.

وأضاف الدكتور عثمان أبوالمجد أن هناك العديد من القوى الاقليمية والدولية لايروقها نجاح الثورة السودانية وأن يصبح السودان من ضمن الدول الناجحة في محيطه العربي والاقليمي ويريدون تحويل السودان لدولة فاشلة تسودها الحروب والنزاعات حتى يسهل عليهم تنفيذ مخططاتهم المشبوهة منوهاً لضرورة عدم إشغال القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمنظومة الامنية بأي صراعات سياسية وإبعادهم قدر المستطاع من التأثير والتجاذبات السياسية مشيراً إلى أن عقيدتهم العسكرية تنصب أصلاً في حفظ امن ووحدة وإستقرار الوطن وسلامة أراضيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)