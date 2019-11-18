افتتاح مستشفى للأطفال لأمراض القلب بمدينة نيالا

التاريخ: 18-نوفمبر-2019
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كشفت ولاية جنوب دارفور عن ترتيبات مع منظمة الطوارئ الإيطالية لإفتتاح مستشفى للأطفال لأمراض القلب بمدينة نيالا مطلع العام المقبل.
وقال اللواء ركن هاشم خالد محمود والي الولاية المكلف في تصريح بحسب (smc) إن المستشفى سيعمل على توطين العلاج بالولاية، مشيراً إلى أن المنظمة الإيطالية أبدت استعدادها لإفتتاح المستشفى لعلاج أمراض القلب وعلاج الحالات الطارئة.
من جانبها أكدت رئيس منظمة الطوارئ الإيطالية روسيلا ميشو أن المستشفى يستوعب الحالات المرضية بولايات دارفور والدول المجاورة، مبينةً أن الحالات المستعصية تم الترتيب والتنسيق لتحويلها لمستشفى السلام بسوبا بالخرطوم.
الخرطوم (كوش نيوز)
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