لجنة من الحكم الإتحادي للتحقيق في عقودات الإراضي بوسط دارفور

التاريخ: 18-نوفمبر-2019
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أكدت حكومة ولاية وسط دارفور متابعتها لمشكلات الأراضي والعمل علي إكمال تسليم الأراضي للمواطنين بالولاية.
وقال اللواء ركن سليمان الأمين مساعد والي الولاية المكلف في تصريح بحسب (smc) إن الولاية تعمل على مراجعة الأراضي حتى يتم إكمال تسليمها للمواطنين، كاشفاً عن ترتيبات لإستقبال لجنة تحقيق من ديوان الحكم الإتحادي للتحقيق في عقودات المشاريع والأراضي.
وأوضح مساعد أن اللجان ستقوم بمراجعة العقودات التي وقعّت في الفترة السابقة خاصةً عقودات المشاريع قيد التنفيذ، ومعرفة الشرط الجزائي للشركات التي وقعّت هذه العقود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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