متضررون من مشروع الراجحي: لن نتنازل عن حقوقنا

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أكد ملاك الأراضي الزراعية التي تضررت من قيام مشروع الراجحي الزراعي بولاية نهر النيل، تمسكهم بحقهم وعدم تنازلهم عنه دون تسوية عادلة. وقال وكيل ورثة أنعام أبشر “محمد أبشر حسن”، أمس (الأحد)، إن الأرض التي تم الاعتداء عليها بقيام مشروع الراجحي أصبحت غير صالحة للزراعة، لمرور “6” خطوط كهرباء وترعة بطول “15” فداناً، وأوضح أن المحكمة حكمت لصالح أنعام قبل شهرين بتنفيذ إزالة أعمدة الكهرباء، إلا أنها وافقت باستمرار خطوط الكهرباء بدافع حسن النية وعدم تضرر المشروع، وأضاف “علمنا أن المشروع تم مقابل “200” مليون دولار، لصالح حكومة الولاية، بينما تم تعويض المتضررين بمبلغ “200” ألف جنيه.

فيما قال محامي المتضررين، حسن البرهان،بحسب اليوم التالي – إن الراجحي ضحية، وأضاف “لا نريد الشوشرة وإنما نريد حقوقنا فقط”، وكشف عن وجود طرح جاد من الراجحي لتسوية القضية، وأكد البرهان أنهم سيقبلون بالحلول سواء كانت تعويضاً أو إيجار الأرض مقابل مرور الكهرباء والمياه، لكن نرفض شراء الأرض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)