“زيرو فساد” تحرك إجراءات قانونية ضد منظومة “معاً ضد الفساد”

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements كشفت منظومة “زيرو فساد”، عن فتح بلاغ في مواجهة رئيس منظومة “معاً ضد الفساد”، عوض كرنديس، بنيابة الثراء الحرام بالرقم (64). وأشار نادر العبيد، رئيس منظومة زيرو فساد، بحسب اليوم التالي – إلى فتح بلاغين آخرين في مواجهة ضابطين نظاميين في الخدمة بالأرقام (63-65) في نيابة الثراء الحرام، وأعلنت إخلاص قرنق، نائبة رئيس المنظومة، عن أنهم بصدد فتح بلاغ في شركة (تايقر لاند) لشرائها محمية الدندر واستغلالها للبصات التي أتت من أجل السياحة لمصلحتهم الشخصية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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