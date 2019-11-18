مجلس السيادة الانتقالي يوجه بدعم مفوضية الحدود

وجه مجلس السيادة الانتقالي بدعم المفوضية القومية للحدود بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه المطلوب باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها تحديد حدود السودان الحقيقية لفرض السيادة عليها.

واطلع المجلس خلال اجتماعه اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على سير الأداء بالمفوضية والمعوقات التي تواجهها وسبل تذليلها.

وأكد عضو مجلس السيادة محمد الفكى سليمان الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجلس وجه بتأجيل ترسيم الحدود في الولايات خاصة المناطق التي حولها اختلاف تماشيا مع الحوار الجاري مع حركات الكفاح المسلح والمجموعات المطلبية بجوبا حول السلام ولما يترتب عليه من توزيع للثروة في بعض الولايات.

وقال الفكي بحسب سونا – أن المجلس شدد على ضرورة ضبط كل الخرائط التي تظهر حدود السودان وإنتاج اطلس خاص يظهر حدود السودان مع دول الجوار وعدم اعتماد اي خرائط لا ترسمها المفوضية.

واضاف الفكي أن المجلس وجه بإكمال انشاء المجلس القومي للحدود بمشاركة عدد من الوزارات ذات الصلة ليعمل جنبا الى جنب مع المفوضية استعدادا لترسيم كامل للحدود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)