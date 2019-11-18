تفاصيل جديدة في قضية مقتل تاجر على يد متهمين

سرد مكانيكي تفاصل تعرض عربة كان علي متنها للهجوم وقتل تاجر ونهب أكثر من نصف مليار وذلك بمدينة نيالاحاضرة ولاية جنوب دارفور، والتي يواجه الاتهام فيها (4) متهمين.

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وقال الميكانيكي والذي مثل أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد بشير أمس، بوصفه شاهد اتهام بأنه كان من ضمن ركاب العربه التي تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وقتل فيها المجني عليه، وأنه في يوم الحادث كان قد استقل العربة التي كان علي متنها المجني عليه والمتهمين الأول والثاني، وأنه كان متوجهاً إلى منطقة سنجوا، وكان يجلس في الخلف بصندوق العربة، مشيراً إلي انه لم يشاهد المجني عليه عند ركوبه العربة يحمل شيئاً، وأن العربة سلكت اتجاهاً غير الطريق الرئيسي، وبعد مضي فترة قصيرة تعرضت العربة لكمين من قبل مجموعة من الأشخاص وأنه سمع صوت إطلاق ذخيرة عليهم، وتم إيقاف العربة وإنزال من بها وطرحهم أرضاً، مضيفاً إلى أنه سمع المجني عليه، وهو يقول (ما تشيلوا حقي).

وشاهد بحسب آخر لحظة – المتهمين يقومون بفتح جوال وأخذه، وبعدها تم قتل المجني عليه الذي أصيب بالظهر، ولاذوا بالفرار، موضحاً أن المتهم الثاني قام بقيادة العربة ونقل المجني عليه ومن ثم تدوين بلاغ بالحادثة، وتم أخذ أقواله عند تدوين البلاغ، ومن ثم طلب منه الشاكي الحضور إلى المحكمة والإدلاء باأقواله، وحددت المحكمة جلسة لسماع بقية الشهود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)