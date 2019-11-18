جنوب كردفان: تفاهمات جديدة مع “الشعبية”

كشف والي جنوب كردفان المكلف اللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل، عن تفاهمات مشتركة بين حكومة الولاية والحركة الشعبية قطاع الشمال تتصل بتحركات المواطنين في الولاية وفق النظم المتفق عليها بين الطرفين، تمهيداً لمرحلة السلام المرتقبة.

وتفقد الوالي المكلف مقار رئاسة مفوضية العون الإنساني الولائي بحاضرة الولاية مدينة كادقلي وأوضاع النازحين القادمين من مناطق البرام.

وأشار إلى أن خطوة فتح المعابر والأسواق التي تمت بواسطة الحكومة، هدفت لتعزيز الثقة والتواصل بين المواطنين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال ومدن الولاية المختلفة.

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وأوضح أن المبادرات التي قادتها الحكومة والإدارات الأهلية وأبناء الولاية الحادبين بمناطق “البرام- دلامي- هيبان والدلنج”، أسهمت بشكل كبير في تحقيق السلام الاجتماعي.

وأكد أن التدفق المتزايد للنازحين والذي شهدته الولاية هذه الأيام، يدل على أن السلام الاجتماعي أصبح واقعاً معاشاً.

ودعا الوالي إلى تضافر الجهود ووحدة الكلمة والسعي للانتقال لواقع أفضل تسوده قيم التسامح والمحبة والعمل لتحقيق مزيد من الإنتاج بعيداً عن الاعتماد على الإعانات.

وأشار الوالي بحسب الشروق – إلى رغبة وتطلع أهل الولاية في أن يتم التوقيع على السلام بشكل نهائي خلال جولات المفاوضات المقبلة بجوبا، حتى تتمكن حكومة الولاية من توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)