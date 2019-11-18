المحكمة تدين مغترب بتعاطي حبوب الكبتاجون المخدرة

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : حوادث 50 مشاهدة أدانت محكمة النظام العام مغترب بتهمة التعاطي تحت المادة “20أ” من قانون المؤثرات العقلية بعد ان اقر بانه يتعاطى الكبتاجون وضبط معه عدد “80” خبة. Advertisements وبالعودة الى التفاصيل الاولية عندما قامت شرطة المكافحة بحملة كبرى وبحسب الدار، تم القبض فيها على المتهم، وبعد التحري قدم للمحاكمة وقد استمعت المحكمة لقضية الاتهام وعند استجواب المتهم افاد بان مغترب عاد للبلاد منذ ايام وهو يتعاطى حبوب الكبتاجون وأصدرت المحكمة في مواجهته عقوبة السجن ستة اشهر والغرامة وقدرها مائة الف جنيه بالعدم السجن لمدة ستة اشهر وتسري الاحكام بالتتابع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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