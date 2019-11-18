أمهات يدعمن بعض الطلاب بالساندوتشات

قامت سيدات وربات بيوت بتجهيز ساندوتشات إضافية لأبنائهم الطلاب وإعطائها للمحتاجين والمتعففين من زملائهم الطلاب الذين لم تستطع أسرهم توفير وجبة الإفطار لهم.

جاءت المبادرة بعد أن أبلغ الطلاب أمهاتهم بأن بعض زملائهم في المدرسة أثناء الإفطار يشاركونهم باقتسام الساندوتش معهم، وآخرين يجلسون بعيداً حتى لا يحرجون أنفسهم، إلا أن الجوع يكون بادياً عليهم.

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من جانبهم، أكدت الأمهات بحسب صحيفة السوداني، بأنهم بادرون بتنفيذ تلك الفكرة حتى يزرعن قيماً فاضلة ونبيلة داخل نفوس أبنائهن الطلاب وإدخال الفرحة في قلوب زملائهم المتعففين حتى لا يشعرون بالحرمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)