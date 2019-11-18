    شاب يقتل شقيقه بسبب الاستحمام بالدروشاب

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة دونت شرطة الدروشاب بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على إثر الحادثة التي دونت بالقسم بقيام شقيق بقتل شقيقه في لحظة غضب كان الشيطان حاضراً لوقائعها وذلك بسبب خلاف حول الاستحمام تطور الى مشادة قام خلالها الشقيق بطعن شقيقه ليعلو الصراخ ارجاء المنزل قامت على اثرها شرطة الدروشاب التي قامت بتحويل الجثمان الى مشرحة ام درمان ليقوم الطبيب بتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لاسرته بعد اكتمال الاجراءات القانونية. Advertisements وتابع رئيس قسم الدروشاب وفقاً للدار اجراءات البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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