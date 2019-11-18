متعاونو التلفزيون والإذاعة يطالبون بالتوظيف أو حقوقهم

التاريخ: 18-نوفمبر-2019
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تعهد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، لمتعاوني الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون أمس، بإيجاد حل جذري لقضاياهم يضمن حقوقهم. ونظم المتعاونون أمس، وقفة احتجاجية رفعوا فيها شعارات تدعو للالتفات إلى مشاكلهم باعتبارها حقاً مشروعاً، وخيروا الجهات المعنية بمنحهم الوظيفة أو إعطائهم حقوقهم كاملة.
وأعرب عدد منهم عن استيائهم الشديد من المسؤولين داخل الهيئة والحكومة لتجاهل مطالبهم، وأكدوا التحرك في جميع الاتجاهات لإسماع صوتهم.
وكان وكيل الإعلام الرشيد سعيد، تسلم الأسبوع الماضي، مذكرة احتجاجية من المتعاونين، ووعد بالاستعجال في إيجاد حلول مرضية لهم، وبحسب صحيفة الصيحة فإن عدد المتعاونين بالهيئة يبلغ (560) متعاوناً يعملون لفترات تتراوح بين (6-20) عاماً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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