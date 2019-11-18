أمين ديوان الضرائب يشكل لجنة لمكافحة التهرب الضريبي

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أصدر الامين العام لديوان الضرائب الاستاذ فتح الرحمن جاويش قراراً بتشكيل لجنة عليا بالديوان لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي. Advertisements وبموجب القرار تكون اللجنة فرق عمل من الادارات ذات الصلة وفقاً لآخر لحظة، لحصر منافذ التهرب الضريبي مع تسخير وسائل وآليات جديدة للكشف عن الفساد ووضع ضوابط محكمة لمنع التهرب الضريبي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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