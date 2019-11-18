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أمين ديوان الضرائب يشكل لجنة لمكافحة التهرب الضريبي

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 18-نوفمبر-2019

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أمين ديوان الضرائب يشكل لجنة لمكافحة التهرب الضريبي

 

أصدر الامين العام لديوان الضرائب الاستاذ فتح الرحمن جاويش قراراً بتشكيل لجنة عليا بالديوان لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

 

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وبموجب القرار تكون اللجنة فرق عمل من الادارات ذات الصلة وفقاً لآخر لحظة، لحصر منافذ التهرب الضريبي مع تسخير وسائل وآليات جديدة للكشف عن الفساد ووضع ضوابط محكمة لمنع التهرب الضريبي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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