عمال مستشفى الخرطوم يكشفون عن تلاعب وزارة الصحة بالحقيقة في اعادتها للعمل

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة كشفت الهيئة الفرعية لعمال المهن الطبية والصحية بمستشفى الخرطوم التعليمي عن تلاعب بالحقيقة من قبل وزارة الصحة ولاية الخرطوم في اعادة وتشغيل مستشفى الخرطوم. Advertisements واكدت الهيئة في بيان لها امس بحسب آخر لحظة، مخاطبة مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم بخصوص غياب الرؤية التشغيلية للمستشفى وشبه توقف لجميع الاقسام وتردي بيئة العمل. وكشفت عن تفاجئها باستقطاع جزء من المستشفى لصالح مستشفى الشعب، واعتبر ذلك امتداداً لسياسة الوزير السابق الرامية لتجفيف المستشفى في ظل غياب تام لادارة المستشفى خارج الوطن، وطالبت العاملين بالمستشفى من اختصاصيين وموظفين وعمال بالالتفاف حول رؤية موحدة هي الضامن الوحيد لاعادة تشغيل المستشفى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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