“فيسبوك” يغلق صفحات لجهاز المخابرات العامة

التاريخ: 18-نوفمبر-2019
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أبدى ناشطون استغرابهم لقفل صفحات تتبع لجهاز المخابرات العامة بـ”فيسبوك”، فيما تشهد البلاد تغييراً إيجابياً في إتاحة الحريات العامة.
وأوقفت إدارة “فيسبوك”، النشر في صفحة جهاز المخابرات – المكتب الإعلامي التي تم تغييرها قبل فترة من مسماها القديم “جهاز الأمن والمخابرات الوطني – المكتب الإعلامي”، تماشياً مع الموجهات العامة للدولة والمرحلة الانتقالية والاسم الجديد، والتعديل الذي شمل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010م.
ويذكر أن الصفحة تنشط في نشر أخبار الشأن السوداني، دعماً لإنجاح المرحلة الانتقالية للمساهمة في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم، إنفاذاً لموجهات القيادة العليا للدولة وجهاز المخابرات، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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