زيرو فساد تفتح بلاغاً ضد رئيس (معاً ضد الفساد)

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة أعلنت منظومة زيرو فساد عن فتح بلاغ في مواجهة رئيس منظومة “معاً ضد الفساد” عوض كرنديس لدى نيابة الثراء الحرام بالرقم “64”. Advertisements وكشف دكتور نادر العبيد رئيس منظومة زيرو فساد عن فتح بلاغ آخر ضد ضابطين في الخدمة بلاغ بالارقام “63-65” في نيابة الثراء الحرام. من جانبها اعلنت نائب رئيس المنظومة اخلاص قرنق انهم بصدد فتح بلاغ في مواجهة شركة “تايقرلاند” لشرائها محمية الدندر، واستغلالها للبصات التي اتت من اجل السياحة لمصلحتهم الشخصية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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