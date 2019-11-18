“زيرو فساد” تفتح بلاغات في عدد من الشخصيات

أعلنت منظومة “زيرو فساد” عن تدوين بلاغ في مواجهة الأمين العام لمنظومة “معاً ضد الفساد” عوض كرنديس بنيابة الثراء الحرام برقم (64)، وكشفت نائبة رئيس المنظومة إخلاص قرنق عن تدوين بلاغ بالرقم 65/63 في مواجهة ضابطين وأن المنظومة بصدد فتح بلاغ في مواجهة شركة تايقر لاند لشرائها محمية الدندر واستغلالها للبصات التي أتت للسياحة لمصلحة شخصية.

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وفي ذات السياق نفى رئيس المنظومة نادر العبيد حيازته لجواز دبلوماسي، مبرراً بأن إجراءات الجواز قام بها وزير الدولة بالداخلية عباس جمعة إكراماً لقيامه بدفع الدية لمحكومي الحركة الشعبية والتي بلغت 250 ألف ريال سعدي في ذلك الوقت.

وأضاف أنه تم القبض عليه بواسطة جهاز الأمن والمخابرات وفتح بلاغ في مواجهته، وأكد عدم إستلامه للجواز من الخارجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)