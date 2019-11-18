شاهد بالفيديو.. أهداف من أقدام لاعبين سودانيين لو سجلها رونالدو أو ميسي لكانت حديث العالم لسنوات

جمع ناشط سوداني على موقع “يوتيوب” أجمل الأهداف السودانية التي سجلها لاعبون يرتدون ألوان عدد من الأندية السودانية والمنتخبات الوطنية في باقة ونشرها على عدد من مواقع التواصل الإجتماعي, وكتب عليها (أهداف من أقدام لاعبين سودانيين لو سجلها رونالدو أو مسي لكانت حديث العالم لسنوات).

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وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد جمع الناشط أكثر من ستة أهداف جاءت بأقدام أمهر لاعبي الكرة السودانية أبرزهم لاعب المريخ السماني الصاوي ولاعب هلال الأبيض معاذ القوز ولاعب المريخ الراحل إيداهور ولاعب المريخ السابق وهلال كادوقلي السابق صالح العجب.

ووضع الناشط هدفي السماني الصاوي في مرمى المنتخب الأثيوبي من مقصية رائعة وهدفه في مرمى الند التقليدي الهلال في قمة دوري أبطال أفريقيا من مسافة بعيدة في مقدمة الأهداف الجميلة إضافة لهدفي الراحل إيداهور في مرمى مازيمبي والنجم الساحلي التونسي, وهدف معاذ القوز في مرمى الخرطوم الوطني, وهدف العجب في مرمى أهلي مدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)